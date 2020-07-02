За добу збройні формування РФ п’ять разів порушили режим тиші, внаслідок чого було знищено шістьох бойовиків.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

– За даними розвідки, 1 липня українські військовослужбовці знищили двох та поранили трьох загарбників. Окрім того, противник втратив ще чотирьох найманців та один вантажний автомобіль у результаті підриву на вибухівці.

Ворожі війська використовували заборонені Мінськом міномети (калібру 120 мм і 82 мм) та гранатомети, а також кулемети й стрілецьку зброю. Вогонь було відкрито в районах Північ (Оріхове, Травневе) та Схід (Піски, Авдіївка).

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За добу один український військовий отримав поранення: зараз він перебуває під наглядом лікарів, його стан задовільний.

Станом на ранок четверга, 2 липня, збройні формування РФ вже двічі порушили режим тиші, однак після відповіді ООС обстріли припинилися.

Втрат з боку української сторони немає.

Успіхи ООС за червень

Протягом першого місяця літа сили ООС знищили 42 бойовика та п’ять одиниць військової техніки, зокрема танк.

Під час отримання поранень бойовики часто “лікуються” у польових умовах, що може свідчити про відсутність якісної медицини.

Також українська розвідка фіксує збільшення випадків дезертирства з початку 2020 року.