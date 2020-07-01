Сили ООС ліквідували в червні 42 бойовика, міномети і танк

На Донбасі у червні ліквідували більше 42 бойовика, поранили – 58. Також знищили військову техніку.

Дані оприлюднила розвідка Операції об’єднаних сил.

Розвідкою часто фіксуються прояви у ворога нестатутних взаємовідносин з наслідками тяжких тілесних ушкоджень і ножових поранень.

Читайте: Бойовики не пропускають людей через лінію розмежування

Окупанти втратили 5 одиниць техніки:

вантажівку ЗІЛ;

вантажівку КамАЗ;

два міномети;

один танк.

– Часті випадки дезертирства свідчать про те, що у ворожих підрозділах низький морально-психологічний стан, – відзначають у розвідці.

Переговори по Донбасу у Мінську

25 червня відбулось чергове засідання Тристоронньої контактної групи за участі Росії, України та ОБСЄ.

Українська сторона знову наголосила на готовності відкрити два нових КПВВ у Луганській області. Під час засідання обговорили питання узгодження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб.

Наступний раунд консультацій у межах ТКГ запланований на 8 липня.