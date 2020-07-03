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Факти / Україна / Суспільство

На Івано-Франківщині після весілля виявили новий спалах Covid-19

На Івано-Франківщині після весільного застілля коронавірус виявили у семи гостей.

Про спалах Covid-19 у місті Городенка повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

За декілька днів після весілля до лікарів звернулися 14 гостей, половині з яких підтвердили коронавірус. Всього на весіллі було 44 людини.

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– Ми не можемо не дозволяти чи забороняти. Але має бути якась межа.

Наша мета – знайти суспільний діалог, щоб і бізнес, і громадяни були задоволені. Але щоб при цьому не росла захворюваність, щоб люди не потрапляли в лікарні й не помирали, – зауважив Віталій Федорів.

За словами очільника ОДА, в області буде заборонено проведення масових заходів понад десять осіб.

Карантин на Прикарпатті

16 червня на позачерговому засіданні Регіональної комісії з питань ТЕБ і НС було ухвалено рішення про посилення карантинних обмежень в Івано-Франківській області.

Так, знову призупинена робота спортзалів, фітнес-клубів, а також низки культурних закладів.

З іншого боку, влада дозволила проведення релігійних заходів, але за умови перебування не більше однієї особи на 10 кв. м.

Обмеження триватимуть до стабілізації епідеміологічної ситуації в області.

Фото: Dreamstime

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