На Івано-Франківщині після весілля виявили новий спалах Covid-19

На Івано-Франківщині після весільного застілля коронавірус виявили у семи гостей.

Про спалах Covid-19 у місті Городенка повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

За декілька днів після весілля до лікарів звернулися 14 гостей, половині з яких підтвердили коронавірус. Всього на весіллі було 44 людини.

Читайте: Під Івано-Франківськом під воду пішла лікарня з хворими на Covid-19

– Ми не можемо не дозволяти чи забороняти. Але має бути якась межа. Наша мета – знайти суспільний діалог, щоб і бізнес, і громадяни були задоволені. Але щоб при цьому не росла захворюваність, щоб люди не потрапляли в лікарні й не помирали, – зауважив Віталій Федорів.

За словами очільника ОДА, в області буде заборонено проведення масових заходів понад десять осіб.

Карантин на Прикарпатті

16 червня на позачерговому засіданні Регіональної комісії з питань ТЕБ і НС було ухвалено рішення про посилення карантинних обмежень в Івано-Франківській області.

Так, знову призупинена робота спортзалів, фітнес-клубів, а також низки культурних закладів.

З іншого боку, влада дозволила проведення релігійних заходів, але за умови перебування не більше однієї особи на 10 кв. м.

Обмеження триватимуть до стабілізації епідеміологічної ситуації в області.