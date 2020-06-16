Через несприятливу епідситуацію в Івано-Франківській області посилили карантин.

Таке рішення ухвалила місцева влада на позачерговому засіданні Регіональної комісії з питань ТЕБ і НС.

Які заходи ввели:

призупинили діяльність закладів фізичної культури, фітнес-центрів та спортивних залів;

призупинили роботу закладів культури, зокрема культурних заходів за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. м.

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Попри заходи, в області дозволили проведення релігійних заходів, але за умови перебування не більше однієї особи на 10 кв. м.

Кабмін пропонує посилити адміністративну відповідальність за порушення маскового режиму у приміщеннях та громадському транспорті.

З такою ініціативою виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 16 червня.

Крім того, очільник уряду нагадав про відповідальність голів ОДА за епідситуацію у кожному регіоні.