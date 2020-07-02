Відставка глави НБУ: реакція на заяву Смолія та хто кандидат на пост

Глава Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку. Повідомлення опубліковане на офіційній сторінці регулятора. Очільник подав у відставку за власним бажанням, водночас, заявив: на установу системно здійснюється політичний тиск. І це унеможливлює виконання ним обов’язків.

Заява, опублікована напередодні увечері викликала великий резонанс. Адже починаючи із осені гривня стабільно змінювалась. Це, з одного боку призвело до дефіциту бюджету, з іншого – додало впевненості українцям.

Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні.

Його офіційно підтримує правління та розділяє перестороги. Занепокоєння висловлюють посли Великої сімки.

Занепокоєний відставкою екс-прем’єр Олексій Гончарук, та чинний очільник НАК Нафтогазу Андрій Коболєв. Водночас, низка депутатів зі Слуг народу підтримали вже звільнення Смолія. Серед них Олександр Дубінський.

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Смолій очолює Нацбанк три роки – і за його правління гривня рекордно зміцнилася. Саме він брав активну участь у перемовинах з МВФ, і вже у червні Україна, нарешті, отримала перший із трьох траншів.

Що означає “політичний тиск” Яків Смолій не розшифрував. У Офісі президента заявили: установа лишається незалежною.

Відставку профільний комітет розгляне вже сьогодні. Щоправда, голова Данило Гетьманцев переконаний, заяви щодо тиску треба перевіряти. Якщо Рада відставку не підтримає, Якову Смолію доведеться працювати і далі. Водночас, заступник голови комітету – опозиціонер Ярослав Железняк вважає: на посаду голови НБУ уже є претендент. Ним може стати голова правління Укргазбанку Кирило Шеченко.

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