3 липня Верховна Рада України звільнила голову Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрія Терентьєва.

За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.

Юрій Терентьєв написав заяву про відставку 1 липня. Однак наступного дня він відкликав заяву.

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Глава Антимонопольного комітету України подав заяву на ім’я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

За словами Терентьєва, його заяву про відставку було розглянуто 2 липня, незважаючи на те, що він її відкликав. Після цього питання внесли до порядку денного позачергової сесії на 3 липня.

За звільнення Терентьєва проголосували 183 депутати з партії Слуга народу, 23 депутати партії Опозиційна платформа – За життя, підтримали рішення також партія Довіра і партія За майбутнє.







Рада звільнила голову АМКУ Терентьєва / 2 фотографии

Також 3 липня Верховна Рада України звільнила главу Національного банку України Якова Смолія. Під час звернення він сказав, що на нього чинили політичний тиск, а також вимагали короткострокових рішень, які могли нашкодити країні.