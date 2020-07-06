У РФ прокоментували можливий наступ на Херсонську область

У Кремлі відхрещуються від наміру атакувати Херсонську область, щоб відновити водопостачання в окупований Крим.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

– Це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні, – заявив Пєсков.

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Він також прокоментував заяви російських політиків, які закликають атакувати Україну. Пєсков назвав це просто словами.

ВМС України готуються до наступу

Український флот готовий відбити атаку ворога на Херсонську область, якщо це буде потрібно. Про це заявив командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа.

В Україні з’явились дієві інструменти – комплекси Нептун, чиї ракети можуть долетіти до баз Чорноморського флоту у РФ. Тому сили ВМС готові до наступу на Крим.

Відтепер Україна посилюватиме свої позиції на морі, заявив Неїжпапа.