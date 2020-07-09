Хто має право на отримання соцвиплат, куди звертатися і які документи потрібні для оформлення пенсії – у матеріалі Фактів ICTV.
Види пенсій в Україні
Відповідно до закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у нашій країні передбачені такі види пенсій:
- пенсія за віком;
- пенсія з інвалідності;
- пенсія у зв’язку з втратою годувальника;
- інші види спеціальних пенсій (соціальні, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, військовослужбовцям тощо).
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Документи для оформлення пенсії за віком
Пенсія за віком оформляється для жінок, яким виповнилося 59,5 років, і для чоловіків, яким виповнилося 60 років. Щоб оформити соцвиплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду за місцем реєстрації й надати такі документи:
- заяву про призначення пенсії (стандартний бланк видається в Пенсійному фонді);
- паспорт громадянина України (або ID-карту);
- довідку про місце реєстрації або проживання людини (довідку про реєстрацію місця проживання, довідку переселенця);
- ідентифікаційний номер;
- трудову книжку;
- довідку про заробітну плату;
- інші документи, що підтверджують наявність трудового стажу з 1 січня 2004 року (за наявності);
- документи про надання особливого статусу, наприклад, інваліда, чорнобильця, військовослужбовця тощо;
- два кольорових фото розміром 4×6 см для оформлення пенсійного посвідчення;
- реквізити відкритого пенсійного (соціального) рахунку в банку.
Зазначимо, що пенсіонери можуть відкривати соціальні рахунки в будь-якому українському банку, за винятком пенсіонерів зі статусом переселенців. Відповідно до розпорядження уряду, ВПО зобов’язані відкривати рахунки тільки в Ощадбанку.
Пенсіонери також можуть отримувати пенсію поштою – для цього достатньо вказати відділення Укрпошти, на яке будуть щомісяця перераховуватися гроші.
Документи для оформлення пенсії з інвалідності
Щоб оформити пенсію з інвалідності, потрібно звертатися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або до Пенсійного фонду. Якщо в людини вистачає трудового – виплату буде призначати Пенсійний фонд, а якщо трудового стажу немає або недостатньо – Управління праці.
Потрібно надати такі документи на пенсію з інвалідності:
- заяву на пенсію з інвалідності (бланк надається соцорганами);
- паспорт або ID-карту з довідкою про прописку;
- ідентифікаційний номер;
- виписку з акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності;
- трудову книжку та інші документи, які підтверджують трудовий стаж;
- довідку про заробітну плату за період страхового стажу до 1 липня 2000 року;
- два кольорових фото розміром 4×6 см.
Документи для оформлення пенсії у зв’язку із втратою годувальника
Відповідно до ст. 36 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається непрацездатним родичам, які були на утриманні померлої або безвісти зниклої людини.
На таку пенсію мають право:
- чоловік (дружина) або батьки померлої людини, якщо вони мають статус інваліда або досягли пенсійного віку;
- діти, які не досягли віку 18 років (або віку 23 років за умови, що вони здобувають освіту на денній формі навчання);
- чоловік (дружина), якщо вони не працюють і здійснюють догляд за дитиною померлого годувальника у віці до 8 років.
Пенсія нараховується за умови достатнього страхового стажу годувальника (залежно від віку годувальника він має становити від 1 до 14 років). Винятки становлять випадки смерті годувальника, який виконував військовий обов’язок або був учасником Революції Гідності (цим категоріям громадян не обов’язково мати страховий стаж).
Для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника можуть запросити такі документи:
- документи про стаж годувальника (трудова книжка);
- індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 1 липня 2000 року – для підтвердження зарплати відділом персоніфікованого обліку;
- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та свідоцтво про соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, і померлого годувальника.
- паспорт або свідоцтво про народження особи, якій призначається пенсія;
- довідка про склад сім’ї померлого годувальника або інші документи, що підтверджують родинні зв’язки;
- свідоцтво органів РАГСу про смерть годувальника або рішення суду про визнання людини безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
- документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні;
- документи про місце реєстрації;
- довідка з місця навчання, що підтверджує, що одержувач пенсії, який не досяг віку 23 роки, навчається на денній формі навчання;
- документи про страховий стаж особи, якій призначається пенсія.
З 1 липня в Україні підвищили пенсії. Тепер мінімальна виплата складає не 1 638 грн, а 1 712 грн. Скільки тепер будуть отримувати різні категорії пенсіонерів – читайте в матеріалі Фактів ICTV.