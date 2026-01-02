Із початком 2026 року в Україні автоматично зміняться розміри пенсійних виплат. Пенсіонерам не потрібно звертатися до Пенсійного фонду, адже перерахунок відбудеться без подання заяв. Причиною змін стало підвищення прожиткового мінімуму, передбачене бюджетними документами.

Якою буде максимальна пенсія в Україні у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Яка максимальна пенсія в Україні у 2026 році

Зі зростанням цього показника переглядаються всі виплати й доплати, які до нього прив’язані. Найбільше це відчують пенсіонери, чиї пенсії розраховуються у відсотках від прожиткового мінімуму.

Зараз дивляться

Зокрема, мінімальний розмір пенсії збільшиться з 2 361 до 2 595 грн. Також передбачене підвищення максимальної пенсії в Україні із 23 610 до 25 950 грн.

Максимальна пенсія в Україні у 2026 році розраховується за чітким обмеженням, встановленим законом. Максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 грн, тож гранична пенсія дорівнює:

2 595 × 10 = 25 950 грн

Кому підвищать пенсії у 2026 році

Окремо перерахунок торкнеться ветеранів. Для них надбавки до основної пенсії становлять від 10% до 50% прожиткового мінімуму – залежно від наданого статусу, тож підвищення також відбудеться автоматично.

Додаткові виплати отримають і пенсіонери з особливими заслугами. Розмір їхніх надбавок коливається у межах 20-40% прожиткового мінімуму, а для осіб із видатними заслугами перед державою передбачена окрема доплата у розмірі 70% цього показника.

Невелике, але гарантоване зростання передбачене й для пенсіонерів із понаднормовим стажем. За кожен додатковий рік до основної пенсії додається 1%, однак не більше 1% від мінімальної пенсії.

У результаті максимальна доплата зросте з 23,61 до 25,95 гривні.

Кількість років для виходу на пенсію у 2026 році

У ПФУ нагадали, що можливість виходу на пенсію в Україні визначається двома ключовими чинниками – віком людини та тривалістю її страхового стажу.

Закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування №1058-IV передбачає кілька вікових порогів для призначення пенсії: 60, 63 або 65 років.

Згідно зі статтею 26 цього закону, у 2026 році діятимуть оновлені вимоги до страхового стажу:

для оформлення пенсії у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу,

у 63 роки – не менше 23 років,

у 65 років – мінімум 15 років.

У березні 2026 року заплановано чергову індексацію пенсій. Її розмір залежатиме від рівня інфляції та середньої заробітної плати за 2025 рік.

В уряді наголошують, що загалом у державному бюджеті на 2026 рік на пенсійне забезпечення закладено 1,27 трильйона гривень, що має гарантувати стабільність усіх передбачених виплат.