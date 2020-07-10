13 липня в 14.00 Верховна Рада проведе позачергове засідання.

Народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Качура заявив, що на порядку денному будуть президентські законопроекти.

На порядку денному позачергового засідання – 14 питань.

Серед них – проект постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня 2020 роки (№3809) та проекти законів про внесення змін до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік, пов’язані з фінансуванням чергових місцевих виборів (№3712 і 3712- 1).

Народні депутати також розглянуть законопроекти про внесення змін до закону Про ринок електричної енергії (№3199), про внесення змін до Земельного кодексу щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (№3012).

– А ввечері в понеділок заплановано засідання фракції, де ми розглянемо кадрові питання, – написав Качура.

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У червні Верховна Рада проголосувала за низку кадрових змін в Кабміні, поданих Денисом Шмигалем.

Зокрема, вона призначила міністром охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського.

Постанову №3586 підтримали 264 народних депутати. Роман Абрамовський відразу на засіданні 19 червня склав присягу міністра.

Крім того, у червні Олександра Ткаченко призначили міністром культури та інформаційної політики, а Ольгу Стефанішину – віце-прем’єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції.