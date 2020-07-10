Колишнього главу Державного космічного агентства України Олега Уруського пропонують призначити віце-прем’єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості.
Проект №3827 від 10 липня 2020 року зареєстровано на сайті Верховної Ради.
Кадрову ініціативу вніс глава Кабміну Денис Шмигаль.
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У червні Верховна Рада проголосувала за низку кадрових змін в Кабміні, поданих Денисом Шмигалем.
Зокрема, вона призначила міністром охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського.
Постанову №3586 підтримали 264 народних депутати. Роман Абрамовський відразу на засіданні 19 червня склав присягу міністра.
Крім того, у червні Олександра Ткаченко призначили міністром культури та інформаційної політики, а Ольгу Стефанішину – віце-прем’єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції.