Адаптивний карантин в Києві може тривати півтора року – Рубан

Адаптивний карантин у Києві може тривати півтора року. Такий несприятливий прогноз змушує давати складна епідситуація у місті.

Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

– Ті цифри, які ми бачимо і аналізуємо сьогодні, – не радують. З такими показниками в адаптивному карантині ми будемо перебувати найближчі півтора року, – розповів Олег Рубан.

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За його словами, терміни продовження дії обмежувальних заходів залежать від епідситуації у місті.

Водночас робота підприємств Києва не прининятиметься.

– Ми нині зайшли в етап адаптивного карантину, як це відбувається в усьому світі. Нам необхідно розробити порядок діяльності кожного виду бізнесу, – додав він.

Карантин у Києві

Які і в інших містах країни, у Києві можуть продовжити карантин через складну епідситуацію.

Рішення ухвалить Кабмін наступного тижня.

Нині карантинні обмеження у місті, як і у всій країні, тривають до 31 липня 2020 року.