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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін розгляне можливість продовження карантину в Україні – ЗМІ

Наступного тижня Кабінет міністрів розгляне необхідність продовження карантину. Йдеться про продовження адаптивного карантину в регіонах.

17 червня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня 2020 року і збільшить кількість показників, необхідних для посилення протиепідемічних заходів.

Читайте: Карантин в Україні – останні новини

Серед критеріїв, за якими визначається необхідність посилення протиепідемічних заходів в регіонах, зокрема:

  • завантаженість ліжок – понад 50%;
  • середня кількість ПЛР і ІФА-тестів – менше 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
  • коефіцієнт виявлення випадків – більш 11%;
  • показник динаміки – понад вісім випадків 100 тис. населення.

Детальніше про те, як проходить карантин в Україні, можна прочитати в текстовому онлайні на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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