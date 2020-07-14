Наступного тижня Кабінет міністрів розгляне необхідність продовження карантину. Йдеться про продовження адаптивного карантину в регіонах.
17 червня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня 2020 року і збільшить кількість показників, необхідних для посилення протиепідемічних заходів.
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Серед критеріїв, за якими визначається необхідність посилення протиепідемічних заходів в регіонах, зокрема:
- завантаженість ліжок – понад 50%;
- середня кількість ПЛР і ІФА-тестів – менше 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
- коефіцієнт виявлення випадків – більш 11%;
- показник динаміки – понад вісім випадків 100 тис. населення.
Детальніше про те, як проходить карантин в Україні, можна прочитати в текстовому онлайні на Фактах ICTV.