Наступного тижня Кабінет міністрів розгляне необхідність продовження карантину. Йдеться про продовження адаптивного карантину в регіонах.

17 червня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня 2020 року і збільшить кількість показників, необхідних для посилення протиепідемічних заходів.

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Серед критеріїв, за якими визначається необхідність посилення протиепідемічних заходів в регіонах, зокрема:

завантаженість ліжок – понад 50%;

середня кількість ПЛР і ІФА-тестів – менше 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків – більш 11%;

показник динаміки – понад вісім випадків 100 тис. населення.

Детальніше про те, як проходить карантин в Україні, можна прочитати в текстовому онлайні на Фактах ICTV.