Кирило Шевченко: біографія ймовірного глави НБУ

Можливий кандидат на посаду голови Національного банку України Кирило Шевченко, який нині є топ-менеджером Укргазбанку, народився в Тулі 25 жовтня 1972 року.

Свій професійний шлях Шевченко розпочав вже в Україні – на шахті імені Ілліча в Стаханові Луганської області.

Після двох років роботи на вугледобувному підприємстві він пішов вчитися до Харківського інженерно-економічного інституту (сучасний ХНЕУ).

З 1989 до 1994 року Шевченко освоював Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності на економічному факультеті.

Після отримання освіти він пішов працювати за фахом і в 1994 році отримав місце в харківській філії Українського кредитного банку і вже за рік став там головним спеціалістом.

У 1995 році економіст перейшов до харківської філії Райффайзен Банк Аваль, але надовго там не затримався.

Після цього Шевченко пропрацював 11 років в столичному комерційному банку Фінанси і кредит, де взяв безпосередню участь у розбудові нової фінансової організації. До моменту його відходу з компанії у 2006 році підприємство за величиною активів входило до десятки найбільших фінансових організацій відповідно до класифікації НБУ.

У 2006 році Шевченко очолив Державну іпотечну установу Кабміну України, яка під керівництвом економіста змогла здійснити перший в історії українського фондового ринку випуск облігацій, гарантованих державою.

Кілька місяців 2009 року Шевченко працював штатним радником тодішнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

У 2010 році разом із партнерами він придбав Терра Банк (Київ) і до 2012 року підняв фінустанову до 45-го місця в рейтингу кредитно-фінансових організацій України.

До жовтня 2014 року банкір працював радником голови правління ПАТ Державний Сбербанк України – одного з найбільших банків країни.

У 2014 році він обійняв посаду першого заступника голови правління Укргазбанку, а вже в 2015 році його обрали головою.

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Чому заговорили про можливе призначення Шевченка

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку, пояснивши це тим, що на нього і Нацбанк чиниться систематичний політичний тиск.

Тепер відставку Смолія повинен розглянути профільний комітет Ради і проголосувати парламент.

Фото: Укргазбанк