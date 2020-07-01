Нові обличчя чи добре забуті старі? Бажаючих поборотися за посаду мера Києва не зупиняє навіть те, що офіційно виборча кампанія стартує лише 5 вересня. Хоча фальстарт перегонів давня традиція української політики.

Вибори в Києві чи не найкращий майданчик для політиків, щоб підвищити власну пізнаванність, або хоча б нагадати країні про своє існування. Чого лише варта поява серед кандидатів ексцентричного Михайла Добкіна.

Він обіцяє почистити Київ. От тільки хто цього разу писатиме текст та й чи є у політика боксерські навики, аби дати бій меру Кличку?

Досі у пошуках кандидата, який би зміг протистояти чинному меру, і партія Слуга народу.

Особливо старається Микола Тищенко, який вже прославився під час карантину відкриттям свого ресторану. А тепер і продуктові набори киянам роздає, і піском дитячі майданчики засипає.

Натомість нардеп Олександр Качура робить ставку на поезію, намагаючись завоювати серця киян віршами. Замість рингу, де очевидна перевага в Кличка, викликає його на літературний батл.

Та у Володимира Зеленського список кандидатів не обмежується лише депутатами. Як стверджують наші джерела, президентським фаворитом є головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Однак всередині Слуг народу не у захваті від Ляшка.

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Крім того, у владній команді вже заміряли по Києву навіть рейтинг зірки Вечірнього кварталу Олени Кравець. Сама Кравець поки не хоче у мери та її конкуренти вже захвилювалися.

Водночас ще більше хвилювань у кандидатів через можливу появу на київській шахівниці шоумена Сергія Притули, який, за даними соціологів, входить до першої трійки.

Однак чим більше претендентів на київську булаву, тим більше шансів у Кличка, переконані фахівці. Адже його конкуренти можуть розтягнути голоси. Звідси й з’являються розмови про начебто спроби Офісу президента з ним домовитися – щодо співпраці вже після виборів.

Та сам Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв’ю Фактам Тижня це заперечує.

– Зарано зараз говорити, з ким ми будемо вести перемовини. Після виборів ми будемо спілкуватися і співпрацювати з різними політичними силами, – говорить Кличко.

На початку червня політсила Європейська Солідарність запропонувала Віталію Кличку представляти партію під час виборів. Але чинний міський голова відмовився.

Він йтиме на вибори у складі політичної партії УДАР.