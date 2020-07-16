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Факти / Україна / Політика

Ірина Верещук піде на вибори мера Києва від Слуги народу

Нардеп Ірина Верещук стане кандидатом в мери Києва від фракції Слуга народу. Вона перемогла на партійних праймеріз.

Ірина Верещук піде на вибори мера Києва

У праймеріз брали участь п’ятеро нардепів: Ірина Верещук, Олександр Дубінський, Микола Тищенко, Олександр Качура, Дмитро Гурін.

Обирала фракція за трьома критеріями (підтримка фракції, президента та киян).

Читайте: Чому депутатам не потрібна недоторканність – Ірина Верещук у проекті Під куполом

Бали за результатами голосування:

  • Ірина Верещук – 87;
  • Олександр Дубінський – 41;
  • Микола  Тищенко – 30;
  • Дмитро Гурін – 15;
  • Олександр Качура – 3.

– Перемога буде за нами, – наголосила Верещук.

Що відомо про Ірину Верещук

Ірина Верещук – голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У 2019 році Ірина Верещук обрана народним депутатом IX скликання від партії Слуга народу. Після обрання три місяці представляла Кабмін у Раді.

Здобула освіту за спеціальністю:

  • Міжнародна інформація – Львівська політехніка;
  • Правознавство – ЛНУ ім. І. Франка;
  • Аспірантура  в Національній академії державного управління при президентові України;
  • Магістратура у Варшавському університеті.

Закінчила крайову школу публічної адміністрації у Польщі та стала кандидатом наук з державного управління. П’ять років проходила службу на офіцерських посадах в Збройних Силах України.

У Ірини Верещук вже є досвід управління містом. З 2010 до 2015 року вона була мером містечка Рава-Руська, що на Львівщині. З посади пішла достроково, за її словами, через політичний тиск.

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