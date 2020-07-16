Ірина Верещук піде на вибори мера Києва

Нардеп Ірина Верещук стане кандидатом в мери Києва від фракції Слуга народу. Вона перемогла на партійних праймеріз.
У праймеріз брали участь п’ятеро нардепів: Ірина Верещук, Олександр Дубінський, Микола Тищенко, Олександр Качура, Дмитро Гурін.
Обирала фракція за трьома критеріями (підтримка фракції, президента та киян).
Читайте: Чому депутатам не потрібна недоторканність – Ірина Верещук у проекті Під куполом
Бали за результатами голосування:
- Ірина Верещук – 87;
- Олександр Дубінський – 41;
- Микола Тищенко – 30;
- Дмитро Гурін – 15;
- Олександр Качура – 3.
– Перемога буде за нами, – наголосила Верещук.
Що відомо про Ірину Верещук
Ірина Верещук – голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
У 2019 році Ірина Верещук обрана народним депутатом IX скликання від партії Слуга народу. Після обрання три місяці представляла Кабмін у Раді.
Здобула освіту за спеціальністю:
- Міжнародна інформація – Львівська політехніка;
- Правознавство – ЛНУ ім. І. Франка;
- Аспірантура в Національній академії державного управління при президентові України;
- Магістратура у Варшавському університеті.
Закінчила крайову школу публічної адміністрації у Польщі та стала кандидатом наук з державного управління. П’ять років проходила службу на офіцерських посадах в Збройних Силах України.
У Ірини Верещук вже є досвід управління містом. З 2010 до 2015 року вона була мером містечка Рава-Руська, що на Львівщині. З посади пішла достроково, за її словами, через політичний тиск.