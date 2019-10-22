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Факти / Україна / Політика

Чому депутатам не потрібна недоторканність – Ірина Верещук у проекті Під куполом

У новому випуску проекту Під куполом народний депутат від партії Слуга народу Ірина Верещук розповіла, чому не вбачає необхідності у депутатській недоторканості.

Чому депутатам не потрібна недоторканність – Ірина Верещук у проекті Під куполом

Героєм випуску програми Під куполом стала Ірина Верещук. В інтерв’ю журналісту Фактів ICTV Василю Саф’янюку представниця Слуги народу розповіла про те, чому депутатам непотрібна недоторканність, а також, як повернути мир на Донбас.

Ірина Верещук – народний депутат Верховної Ради IX скликання, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У 2007-2008 роках працювала юристом у Рава-Руській міській раді. До того п’ять років проходила службу на офіцерських посадах у ЗСУ.

Читайте: Як знизити ціну на газ і підвищити пенсії. Кіра Рудик у проекті Під куполом

У 2010 році була обрана Рава-Руської міською головою (Львівська область).

З 2016 року – президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик.

Чи потрібна Вам депутатська недоторканність?

Ні. У мене її не було, коли я працювала міським головою, а це праця з людьми. У мене не було недоторканності, коли я проходила службу у лавах Збройних сил України. Ми це припинили. Нехай нас критикують. Ми пообіцяли людям і ми це зробили. Нехай говорять, що завгодно. Те, що будуть оскаржувати у Конституційному суді, але ми все одно внесемо законопроект та скасуємо її до кінця цієї каденції.

Як повернути Крим та закінчити війну на Донбасі?

На стратегічному рівні – це нормандська четвірка. На сьогодні ми не маємо інших інструментів, а ніж міжнародний тиск, міжнародні суди, міжнародні майданчики (ООН, ПАРЄ, НАТО, ОБСЄ).

До речі, раніше у випуску Під куполом народний депутат від Європейської солідарності Софія Федина розповіла, як закінчити війну на Донбасі і чи потрібна депутатська недоторканність.

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