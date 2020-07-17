Чим відомий Окружний адміністративний суд Києва

Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та двом суддям.

Факти ICTV зібрали резонансні справи, які за останні два роки пройшли через ОАСК.

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Одна з найрезонансніших справ. 18 квітня 2019 року ОАСК задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Спершу зупинити конкурс хотів колишній головний фіскал Роман Насіров, але судді не стали на його бік. А коли позов подав тодішній нардеп Андрій Антонищак, конкурс зупинили.

22 травня 2019 року судді адмінсуду тимчасово зупинили перейменування Української православної церкви Московського патріархату у Російські православну церкву в Україні.

За рішенням Верховної Ради, церква внести у свою назву зв’язок з Росією.

Зупинка декомунізації у Києві

26 червня 2019 року адмінсуд, під головування судді Вовка, визнав незаконним рішення Київради про перейменування проспектів Московського і Ватутіна на проспекти Бандери і Шухевича у столиці.

Суддям було недостатньо належного обґрунтування прийняття даних рішень.

Що інкримінують суддям ОАСК

За даними НАБУ судді Окружного адміністративного суду Києва на чолі з Павлом Вовком створили злочинну організацію, яка спробувала встановити контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України і Вищою радою правосуддя. Так хотіли контролювати владу в Україні.

Також судді ухвалювали замовні рішення у власних інтересах.

У бюро нагадують, що голова ОАСК, його заступник та ще один суддя отримують підозру вже вдруге. Їх обвинувачували у втручанні у систему суддівства у 2018 році.