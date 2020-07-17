Верховна Рада України підтримала проект постанови №3650 про ліквідацію 490 районів і створення 138 нових.

Рішення підтримали 238 народних депутатів.

Спочатку парламенту пропонували створити 129 нових районів, пізніше їх кількість збільшили до 136. Водночас на засіданні у п’ятницю нардепи проголосували за створення 138 нових районів України.

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За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, постановою завершиться реформа децентралізації в Україні.

У 2014 році в Україні стартувала децентралізація, яка полягає у переданні значної частини прав та повноважень від центральної влади органам місцевого самоврядування.

Цей процес передбачає перерозподіл територіальних одиниць країни.

Центральну владу на місцях представлятимуть префекти, які контролюватимуть законність дій місцевого самоврядування.