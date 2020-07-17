PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Рада підтримала поділ України на 138 нових районів

Верховна Рада України підтримала проект постанови №3650 про ліквідацію 490 районів і створення 138 нових.

Рішення підтримали 238 народних депутатів.

Спочатку парламенту пропонували створити 129 нових районів, пізніше їх кількість збільшили до 136. Водночас на засіданні у п’ятницю нардепи проголосували за створення 138 нових районів України.

Читайте: 129 нових районів: Кабмін затвердив проект розподілу областей

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, постановою завершиться реформа децентралізації в Україні.

У 2014 році в Україні стартувала децентралізація, яка полягає у переданні значної частини прав та повноважень від центральної влади органам місцевого самоврядування.

Цей процес передбачає перерозподіл територіальних одиниць країни.

Центральну владу на місцях представлятимуть префекти, які контролюватимуть законність дій місцевого самоврядування.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка