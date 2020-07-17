Нові райони України

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Факти / Україна / Політика

Список нових районів України (КАРТА)

В Україні 17 липня ухвалили новий розподіл на райони в рамках реформи децентралізації.

У нових районах в середньому проживає 150 тис. людей, що відповідає європейському стандарту. Якщо порівнювати зі старим розподілом, то у найменшому районі України – Подільському, що на Київщині, проживає 5 622 людей, а в найбільшому – Харківському – 182 тис.

Читайте: Що таке децентралізація

Тому новий закон виправляє значну диспропорцію, яка існує зараз, а це дозволить ефективно організувати роботу місцевих органів.

Карта нових районів України

Вінницька область

  • Вінницький район
  • Гайсинський район
  • Жмеринський район
  • Могилів-Подільський район
  • Тульчинський район
  • Хмільницький район

Новые районы Украины - Винницкая область (КАРТА)

Волинська область

  • Володимир-Волинський район
  • Камінь-Каширський район
  • Ковельський район
  • Луцький район

Новые районы Украины - Волынская область (КАРТА)

Дніпропетровська область

  • Дніпровський район
  • Кам’янський район
  • Криворізький район
  • Нікопольський район
  • Новомосковський район
  • Павлоградський район
  • Синельниківський район

Новые районы Украины - Днепропетровская область (КАРТА)

Донецька область

  • Бахмутський район
  • Волноваський район
  • Горлівський район
  • Донецький район
  • Кальміуський район
  • Краматорський район
  • Маріупольський район
  • Покровський район

Новые районы Украины - Донецкая область (КАРТА)

Житомирській область

  • Бердичівський район
  • Житомирський район
  • Коростенський район
  • Новоград-Волинський район

Новые районы Украины Житомирская область (КАРТА)

Закарпатська область

  • Берегівський район
  • Мукачівський район
  • Рахівський район
  • Тячівський район
  • Ужгородський район
  • Хустський район

Новые районы Украины Закарпатская область (КАРТА)

Запорізька область

  • Бердянський район
  • Василівський район
  • Запорізький район
  • Мелітопольський район
  • Пологівський район

Новые районы Украины - Запорожская область (КАРТА)

Івано-Франківська область

  • Верховинський район
  • Івано-Франківський район
  • Калуський район
  • Коломийський район
  • Косівський район
  • Надвірнянський район

Новые районы Украины - Ивано-Франковская область (КАРТА)

Київська область

  • Білоцерківський район
  • Бориспільський район
  • Броварський район
  • Бучанський район
  • Вишгородський район
  • Обухівський район
  • Фастівський район

Новые районы Украины - Киевская область (КАРТА)

Кіровоградська область

  • Голованівський район
  • Кропивницький район
  • Новоукраїнський район
  • Олександрійський район

Новые районы Украины - Кировоградская область (КАРТА)

Луганська область

  • Алчевський район
  • Довжанський район
  • Луганський район
  • Ровеньківський район
  • Сватівський район
  • Сєвєродонецький район
  • Старобільський район
  • Щастинський район (з адміністративним центром у селищі міського типу Новоайдар)

Новые районы Украины - Луганская область (КАРТА)

Львівська область

  • Дрогобицький район
  • Золочівський район
  • Львівський район
  • Самбірський район
  • Стрийський район
  • Червоноградський район
  • Яворівський район

Новые районы Украины - Львовская область (КАРТА)

Миколаївська область

  • Баштанський район
  • Вознесенський район
  • Миколаївський район
  • Первомайський район

Новые районы Украины - Николаевская область (КАРТА)

Одеська область

  • Березівський район
  • Білгород-Дністровський район
  • Болградський район
  • Ізмаїльський район
  • Одеський район
  • Подільський район
  • Роздільнянський район

Новые районы Украины - Одесская область (КАРТА)

Полтавська область

  • Кременчуцький район
  • Лубенський район
  • Миргородський район
  • Полтавський район

Новые районы Украины - Полтавская область (КАРТА)

Рівненська область

  • Вараський район
  • Дубенський район
  • Рівненський район
  • Сарненський район

Новые районы Украины - Ровенская область (КАРТА)

Сумська область

  • Конотопський район
  • Охтирський район
  • Роменський район
  • Сумський район
  • Шосткинський район

Новые районы Украины - Сумская область (КАРТА)

Тернопільська область

  • Кременецький район
  • Тернопільський район
  • Чортківський район

Новые районы Украины - Тернопольская область (КАРТА)

Харківська область

  • Богодухівський район
  • Ізюмський район
  • Красноградський район
  • Куп’янський район
  • Лозівський район
  • Харківський район
  • Чугуївський район

Новые районы Украины - Харьковская область (КАРТА)

Херсонська область

  • Бериславський район
  • Генічеський район
  • Каховський район
  • Скадовський район
  • Херсонський район

Новые районы Украины - Херсонская область (КАРТА)

Хмельницька область

  • Кам’янець-Подільський район
  • Хмельницький район
  • Шепетівський район

Новые районы Украины - Хмельницкая область (КАРТА)

Черкаська область

  • Звенигородський район
  • Золотоніський район
  • Уманський район
  • Черкаський район

Новые районы Украины - Черкасская область (КАРТА)

Чернівецька область

  • Вижницький район
  • Дністровський район
  • Чернівецький район

Новые районы Украины - Черновицкая область (КАРТА)

Чернігівська область

  • Корюківський район
  • Ніжинський район
  • Новгород-Сіверський район
  • Прилуцький район
  • Чернігівський район

Новые районы Украины - Черниговская область (КАРТА)

Автономна республіка Крим

  • Бахчисарайський район
  • Білогірський район
  • Джанкойський район
  • Євпаторійський район
  • Керченський район
  • Курманський район
  • Перекопський район
  • Сімферопольський район
  • Феодосійський район
  • Ялтинський район

Новые районы Украины - АР Крым (КАРТА)

Нові райони України

17 липня Верховна Рада ухвалила постанову Про утворення та ліквідацію районів. Згідно з документом, тепер в Україні 136 районів. Старі 490 районів парламент ліквідував.

За це рішення проголосували 238 народних депутатів.

Вибори депутатів районних рад ліквідованих районів, як йдеться в документі, не проводяться.

Центральна виборча комісія має забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів з врахуванням новоутворених районів.

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