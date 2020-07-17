Нові райони України

В Україні 17 липня ухвалили новий розподіл на райони в рамках реформи децентралізації.

У нових районах в середньому проживає 150 тис. людей, що відповідає європейському стандарту. Якщо порівнювати зі старим розподілом, то у найменшому районі України – Подільському, що на Київщині, проживає 5 622 людей, а в найбільшому – Харківському – 182 тис.

Читайте: Що таке децентралізація

Тому новий закон виправляє значну диспропорцію, яка існує зараз, а це дозволить ефективно організувати роботу місцевих органів.

Карта нових районів України

Вінницька область

Вінницький район

Гайсинський район

Жмеринський район

Могилів-Подільський район

Тульчинський район

Хмільницький район

Волинська область

Володимир-Волинський район

Камінь-Каширський район

Ковельський район

Луцький район

Дніпропетровська область

Дніпровський район

Кам’янський район

Криворізький район

Нікопольський район

Новомосковський район

Павлоградський район

Синельниківський район

Донецька область

Бахмутський район

Волноваський район

Горлівський район

Донецький район

Кальміуський район

Краматорський район

Маріупольський район

Покровський район

Житомирській область

Бердичівський район

Житомирський район

Коростенський район

Новоград-Волинський район

Закарпатська область

Берегівський район

Мукачівський район

Рахівський район

Тячівський район

Ужгородський район

Хустський район

Запорізька область

Бердянський район

Василівський район

Запорізький район

Мелітопольський район

Пологівський район

Івано-Франківська область

Верховинський район

Івано-Франківський район

Калуський район

Коломийський район

Косівський район

Надвірнянський район

Київська область

Білоцерківський район

Бориспільський район

Броварський район

Бучанський район

Вишгородський район

Обухівський район

Фастівський район

Кіровоградська область

Голованівський район

Кропивницький район

Новоукраїнський район

Олександрійський район

Луганська область

Алчевський район

Довжанський район

Луганський район

Ровеньківський район

Сватівський район

Сєвєродонецький район

Старобільський район

Щастинський район (з адміністративним центром у селищі міського типу Новоайдар)

Львівська область

Дрогобицький район

Золочівський район

Львівський район

Самбірський район

Стрийський район

Червоноградський район

Яворівський район

Миколаївська область

Баштанський район

Вознесенський район

Миколаївський район

Первомайський район

Одеська область

Березівський район

Білгород-Дністровський район

Болградський район

Ізмаїльський район

Одеський район

Подільський район

Роздільнянський район

Полтавська область

Кременчуцький район

Лубенський район

Миргородський район

Полтавський район

Рівненська область

Вараський район

Дубенський район

Рівненський район

Сарненський район

Сумська область

Конотопський район

Охтирський район

Роменський район

Сумський район

Шосткинський район

Тернопільська область

Кременецький район

Тернопільський район

Чортківський район

Харківська область

Богодухівський район

Ізюмський район

Красноградський район

Куп’янський район

Лозівський район

Харківський район

Чугуївський район

Херсонська область

Бериславський район

Генічеський район

Каховський район

Скадовський район

Херсонський район

Хмельницька область

Кам’янець-Подільський район

Хмельницький район

Шепетівський район

Черкаська область

Звенигородський район

Золотоніський район

Уманський район

Черкаський район

Чернівецька область

Вижницький район

Дністровський район

Чернівецький район

Чернігівська область

Корюківський район

Ніжинський район

Новгород-Сіверський район

Прилуцький район

Чернігівський район

Автономна республіка Крим

Бахчисарайський район

Білогірський район

Джанкойський район

Євпаторійський район

Керченський район

Курманський район

Перекопський район

Сімферопольський район

Феодосійський район

Ялтинський район

17 липня Верховна Рада ухвалила постанову Про утворення та ліквідацію районів. Згідно з документом, тепер в Україні 136 районів. Старі 490 районів парламент ліквідував.

За це рішення проголосували 238 народних депутатів.

Вибори депутатів районних рад ліквідованих районів, як йдеться в документі, не проводяться.

Центральна виборча комісія має забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів з врахуванням новоутворених районів.