Верховна Рада може збиратися на позачергову сесію ще кілька разів на канікулах у серпні. Про це заявив глава ВР Дмитро Разумков під час підсумкової прес-конференції.

– Я думаю, що кілька таких ситуацій (позачергові сесії парламенту, – Ред.) можуть мати місце протягом серпня і частини липня. Думаю, дві, може три – подивимося, – сказав Разумков.

Спікер Ради додав, що поки не збирається йти у відпустку, можливо лише на кілька днів.

– Я поки не збираюсь у відпустку, я буду працювати. Можливо ще кілька днів буде, але не планував. Це точно буде України, за кордон їхати поки не збираюся.

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Позачергове засідання

21 липня о 12.00 Верховна Рада збереться на позачергове засідання. На засіданні мають розглянути 15 проектів законів та сім постанов.

Розпорядження про позачергове засідання підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.