PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Рада збереться на 2-3 позачергові сесії: Разумков розповів, де проведе відпустку

Верховна Рада може збиратися на позачергову сесію ще кілька разів на канікулах у серпні. Про це заявив глава ВР Дмитро Разумков під час підсумкової прес-конференції.

– Я думаю, що кілька таких ситуацій (позачергові сесії парламенту, – Ред.) можуть мати місце протягом серпня і частини липня. Думаю, дві, може три – подивимося, – сказав Разумков.

Спікер Ради додав, що поки не збирається йти у відпустку, можливо лише на кілька днів.

– Я поки не збираюсь у відпустку, я буду працювати. Можливо ще кілька днів буде, але не планував. Це точно буде України, за кордон їхати поки не збираюся.

Читайте: Дякую, не збираюся: Разумков не балотуватиметься в мери Києва

Позачергове засідання

21 липня о 12.00 Верховна Рада збереться на позачергове засідання. На засіданні мають розглянути 15 проектів законів та сім постанов.

Розпорядження про позачергове засідання підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка