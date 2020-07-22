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Факти / Україна / Суспільство

Суд обере запобіжний захід терористу з Луцька завтра

44-річному Максиму Кривошу, підозрюваному у захопленні заручників у Луцьку 21 липня, нині оголосять про підозру.

23 липня суд обере йому запобіжний захід, повідомили у поліції Волині.

Нині Кривош перебуває у ізоляторі тимчасового тримання у Луцьку.

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Відкриті кримінальні провадження за статтями:

  • Захоплення заручників;
  • Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;
  • Посягання на життя працівника правоохоронного органу;
  • Терористичний акт.

Стрілянина у Луцьку 

О 9.25 21 липня невідомий чоловік захопив рейсовий автобус у центрі Луцька. У салоні перебувало 12  пасажирів та водій. Вони понад 12 годин провели у заручниках у місцевого жителя Максима Кривоша. Нині він затриманий.

Максим Кривош, щоб оголосили свої вимоги, дзвонив з телефонів заручників та вимагав, щоб президент та чиновники публічно  визнала, що вони олігархи.

Після довгих переговорів Кривоша вдалось знешкодити.

Джерело: Нацполіція

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