Суд обере запобіжний захід терористу з Луцька завтра

44-річному Максиму Кривошу, підозрюваному у захопленні заручників у Луцьку 21 липня, нині оголосять про підозру.

23 липня суд обере йому запобіжний захід, повідомили у поліції Волині.

Нині Кривош перебуває у ізоляторі тимчасового тримання у Луцьку.

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Відкриті кримінальні провадження за статтями:

Захоплення заручників;

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

Посягання на життя працівника правоохоронного органу;

Терористичний акт.

Стрілянина у Луцьку

О 9.25 21 липня невідомий чоловік захопив рейсовий автобус у центрі Луцька. У салоні перебувало 12 пасажирів та водій. Вони понад 12 годин провели у заручниках у місцевого жителя Максима Кривоша. Нині він затриманий.

Максим Кривош, щоб оголосили свої вимоги, дзвонив з телефонів заручників та вимагав, щоб президент та чиновники публічно визнала, що вони олігархи.

Після довгих переговорів Кривоша вдалось знешкодити.