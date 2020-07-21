Топ найгучніших захоплень заручників в Україні

В Україні були різні випадки із заручниками – людей захоплювали з вимогами заплатити мільйон доларів і вертоліт, вимагали вільний проїзд через країну та вимагали виправдати у кримінальному злочині.

Факти ICTV розповідають про найрезонансніші захоплення заручників.

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Захопив відділення Укрпошти

30 грудня 2017 року 33-річний харків’янин Володимир Безух захопив відділення Укрпошти у центрі Харкова.

Скрутити терориста допомогли самі співробітниці пошти. Спершу вдарили його горшком з квітами, а потім кріслом. Поліцейським залишилося тільки скрутити його.

На суді він заявив, що не шкодує про свій вчинок та наголосив, що психічно здоровий. Водночас суд засумнівався у цій заяві, та відправив Безуха на психіатричну експертизу. Вона триває досі.

Володимира Безуха звинувачують за трьома статтями: захоплення заручників, виготовлення та зберігання наркотичних речовин.

Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Захоплення заручників в Одесі

7 липня 2019 року чоловік захопив двох співробітниць мікрофінансової компанії. За те, щоб відпустити їх, вимагав мільйон доларів і вертоліт. Поліцейські вибили вікно у будівлю та скрутили чоловіка.

Проти нього порушена кримінальна справа за захоплення заручників. Нині тривають суди, підозрюваний перебуває під вартою.

Захоплення у заручники суддів

28 лютого 2020 року у заручниках опинилися судді Приморського районного суду міста Одеси Віктор Іванов та В’ячеслав Бондар. Вони мали вести судове засідання над чоловіком, якого звинувачують в умисному вбивстві.

Під час засідання обвинуваченому передали пакет з їжею, в якій опинилася граната. Він вихопив її та погрожував підірвати, якщо його не виправдають.

Поліцейські взяли штурмом залу суду. Виявилось, що це був муляж. Суд на чоловіком продовжується.

Генерал обміняв себе на заручника

У 2002 році за звільнення заручниці звання Героя України отримав тодішній начальник Управління МВС Рівненської області генерал-майор міліції Анатолій Француз.

Він обміняв себе на заручницю, яку двоє грабіжників захопили у банку у Німеччині. Вони спробували втекти через Польщу та Україну до РФ. На заправці під Рівним, генералу вдалось вмовити злочинців обміняти її на нього. Генерал вмовив їх здатися.

Стрілянина у Луцьку

Рейсовий автобус Красилівка-Берестечко стоїть у центрі Луцька з 9.25 ранку 21 липня. Його сюди привів терорист, який стріляє по поліції з автомата і загрожує підірвати бомбу. У салоні громадського транспорту перебуває 10 пасажирів.

За даними поліції, автобус у Луцьку захопив місцевий мешканець Максим Кривош. Він дзвонить з мобільних телефонів заручників до родичів та вимагає поширити його заяви.