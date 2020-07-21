Родичам заручників автобуса в Луцьку дзвонить терорист (АУДІО) | Новини Луцька

Терорист у Луцьку, який взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса, вимагає у журналістів опублікувати свої вимоги.

У мережу виклали кілька відео, на яких людина, яка представляється Максим Плохой, дзвонить до родичів заручників і просить поширити його вимоги. Після цього він надсилає скріншоти з ними.

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Він вимагає, аби керівники міністерств, прокуратури, парламенту, церков, а також українські олігархи записали й поділилися на своїх сторінках у соцмережах заявами про те, що саме вони – терористи в законі.

Також відеозвернення повинен записати президент Володимир Зеленський.

Аудіо і текст розмови терориста з родичами заручників

Розмову із терористом опублікував житель Луцька Олександр Думанський. Його мати перебуває в автобусі.

Журналісти місцевого видання Перший поспілкувались з однією з заручниць. Вона також передала трубку терористу, який називає себе Максим Плохой. Жінка сама вийшла на зв’язок з журналістами видання.

Плохой: Ви вже поширили мої вимоги?

Перший: Ні. Ми ще нічого не отримали.

Плохой: Вам власниця цього телефону скаже. В мене є певні вимоги. Якщо їх не виконають – замінована ще одна вибухівка в людному місці Луцька. Замінований автобус, куча автоматичної зброї. Куча гранат. Зрозуміло?

Перший: Так. Зрозуміло.

Плохой: Мене звати Максим Плохой. Заходити у Вконакте під цим псевдонімом, в соціальних мережах я Максим Плохой. Там виложено відео і вся інформація.

Перший: А скільки у вас людей? Як вони себе почувають?

Плохой: Людей багато, повний автобус, є діти, є вагітні. Як почуваються – це вже наше. Це вже хай держава піклується. Вона ж піклується про людей.

Перший: А ви можете нам озвучити свої вимоги?

Плохой: Ти послухай мене! Я сказав, підтягуй побільше журналістів. Тому що якщо почнеться штурм, я взірву автобус. І не тільки автобус. А й дистанційно вибухне бомба в людному місці.

Перший: А ви можете нам повторити ваші вимоги?

Плохой: Та я тобі не буду повторювати вимоги, вони написані нах..н є!!! Тобі скидалося на Viber бл…ть!.

Про подругу, яку захопив чоловік повідомляє КП. Нібито жительці Луцька Ангеліні зателефонувала знайома, яка попросила, щоб вона знайшла журналістів, тому що вона в автобусі у заручниках.

– У поліцію дзвонити не просила, напевно, поліція вже була на місці. Почала плакати, а потім телефон відключився, наша розмова була всього 33 секунди. Зараз з нею зв’язку немає, – розповіла Ангеліна.

Що кажуть у поліції

У поліції кажуть, що бачили вимоги терориста і вони для них незрозумілі.

Правоохоронці ведуть переговори з ним. Чоловік на контакт не йде, але вимоги не містять ніякої конкретики.

– Він у соціальних мережах пише, що не задоволений системою влади. Ми їх вивчили – це незрозумілий набір фраз та вимог, – заявив начальник поліції Волині Юрій Крошко.

За даними поліції, захопив заручників мешканець Луцька Максим Степанович Кривош. Йому 44 роки, він народився у селищі Гай Оренбурзької області Росії.

У 2014 році Кривош видав у Луцьку книжку Філософія злочинця. Це автобіографія, в якій він описує своє перебування у місцях позбавлення волі.

О 9.25 21 липня на центральній площі Луцька чоловік захопив автобус з пасажирами, який стоїть серед Театрального майдану Луцька. На місці події чатує спецназ та снайпери.

На Волинь вилетів голова МВС Арсен Аваков для координації дій правоохоронців. Справу взяв на контроль президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Нова Волинь, поліція Волині