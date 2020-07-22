Зони епідемічної небезпеки в Україні - що обмежать і де

22 липня уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня і ухвалив рішення поділити країну на чотири зони епідемічної небезпеки.
Зокрема, в Україні тепер існує зелений, жовтий, помаранчевий і червоний рівні.
Це зроблено для того, щоб уникнути перевантаження системи охорони здоров’я.
Критерії, за якими регіони потраплятимуть в ту чи іншу зону, залишаться незмінними.
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Залежно від цих показників області посилюватимуть або послаблюватимуть карантин.
Зелена зона
- Обов’язкове носіння маски або респіратора в громадських місцях.
- Дозволено проведення масових заходів – не більше ніж 1 людина на 5 кв. м.
- Дозволено проведення заходів в театрах або кінотеатрах при заповненості на 50%.
- Кількість пасажирів у громадському транспорті має бути обмежена кількістю сидячих місць.
Жовта зона
- Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.
Помаранчева зона
- Забороняється діяльність хостелів, туристичних баз тощо. Готелі можуть працювати.
- Забороняється діяльність розважальних закладів після 23.00 до 7.00.
- Заборона на планові госпіталазації в лікарнях.
- Забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів та закладів культури.
- Забороняється прийом нових змін в Дитячі табори.
- Обмеження для масових заходів: одна людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.
Червона зона
- Забороняється робота громадського транспорту.
- Забороняється відвідування дитячих садків, шкіл і вищих навчальних закладів.
- Забороняється діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.
Адаптивний карантин в Україні
22 липня Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 серпня.
Нова постанова уряду розділила області за рівнем небезпеки.
Моніторинг цього рівня проводитимуть за завантаженістю ліжок у лікарнях, середньою кількістю ПЛР-досліджень та ІФА-тестів, коефіцієнтом виявлення випадків коронавірусу, а також за показником динаміки росту.