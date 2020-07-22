Зони епідемічної небезпеки в Україні - що обмежать і де

22 липня уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня і ухвалив рішення поділити країну на чотири зони епідемічної небезпеки.

Зокрема, в Україні тепер існує зелений, жовтий, помаранчевий і червоний рівні.

Це зроблено для того, щоб уникнути перевантаження системи охорони здоров’я.

Критерії, за якими регіони потраплятимуть в ту чи іншу зону, залишаться незмінними.

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Залежно від цих показників області посилюватимуть або послаблюватимуть карантин.

Зелена зона

Обов’язкове носіння маски або респіратора в громадських місцях.

Дозволено проведення масових заходів – не більше ніж 1 людина на 5 кв. м.

Дозволено проведення заходів в театрах або кінотеатрах при заповненості на 50%.

Кількість пасажирів у громадському транспорті має бути обмежена кількістю сидячих місць.

Жовта зона

Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

Помаранчева зона

Забороняється діяльність хостелів, туристичних баз тощо. Готелі можуть працювати.

Забороняється діяльність розважальних закладів після 23.00 до 7.00.

Заборона на планові госпіталазації в лікарнях.

Забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів та закладів культури.

Забороняється прийом нових змін в Дитячі табори.

Обмеження для масових заходів: одна людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

Червона зона

Забороняється робота громадського транспорту.

Забороняється відвідування дитячих садків, шкіл і вищих навчальних закладів.

Забороняється діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

Адаптивний карантин в Україні

22 липня Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

Нова постанова уряду розділила області за рівнем небезпеки.

Моніторинг цього рівня проводитимуть за завантаженістю ліжок у лікарнях, середньою кількістю ПЛР-досліджень та ІФА-тестів, коефіцієнтом виявлення випадків коронавірусу, а також за показником динаміки росту.