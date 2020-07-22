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Факти / Україна

Кабмін запровадив чотири зони епідемічної небезпеки – що обмежать і де

22 липня уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня і ухвалив рішення поділити країну на чотири зони епідемічної небезпеки.

Зокрема, в Україні тепер існує зелений, жовтий, помаранчевий і червоний рівні.

Це зроблено для того, щоб уникнути перевантаження системи охорони здоров’я.

Критерії, за якими регіони потраплятимуть в ту чи іншу зону, залишаться незмінними.

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Залежно від цих показників області посилюватимуть або послаблюватимуть карантин.

Зелена зона

  • Обов’язкове носіння маски або респіратора в громадських місцях.
  • Дозволено проведення масових заходів – не більше ніж 1 людина на 5 кв. м.
  • Дозволено проведення заходів в театрах або кінотеатрах при заповненості на 50%.
  • Кількість пасажирів у громадському транспорті має бути обмежена кількістю сидячих місць.

Жовта зона

  • Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

Помаранчева зона

  • Забороняється діяльність хостелів, туристичних баз тощо. Готелі можуть працювати.
  • Забороняється діяльність розважальних закладів після 23.00 до 7.00.
  • Заборона на планові госпіталазації в лікарнях.
  • Забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів та закладів культури.
  • Забороняється прийом нових змін в Дитячі табори.
  • Обмеження для масових заходів: одна людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

Червона зона

  • Забороняється робота громадського транспорту.
  • Забороняється відвідування дитячих садків, шкіл і вищих навчальних закладів.
  • Забороняється діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

Зони епідемічної небезпеки в Україні - що обмежать і де

Адаптивний карантин в Україні

22 липня Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

Нова постанова уряду розділила області за рівнем небезпеки.

Моніторинг цього рівня проводитимуть за завантаженістю ліжок у лікарнях, середньою кількістю ПЛР-досліджень та ІФА-тестів, коефіцієнтом виявлення випадків коронавірусу, а також за показником динаміки росту.

Фото: Dreamstime

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