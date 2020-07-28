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Факти / Україна / Суспільство

З 1 серпня запрацюють дитячі табори – МОЗ уточнив регіони

Дитячі табори із 1 серпня запрацюють у тих регіонах, які є у зеленій та жовтій зоні карти Міністерства охорони здоров’я.

Про це під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

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Кабмін прийняв нову постанову щодо встановлення карантину на території країни, що передбачає розподіл на чотири зони – зелену, жовту, помаранчеву, червону.

– Регіони, що перебувають у помаранчевій і  червоній – там, відповідно, заборонена робота таборів, – зазначив Степанов.

Водночас, Степанов не уточнив, які саме регіони відносяться до різних зон.

Відкриття дитячих таборів

Через високі показники захворюваності на коронавірус в Україні, оздоровчі дитячі табори досі не працюють.

У МОЗ кажуть, що табори – це велике скупчення дітей, які приїжджають з різних регіонів на відпочинок, а потім перебувають разом певний період часу.

Тому існує великий ризик захворіти на Covid-19.

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