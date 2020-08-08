Електросамокати Bolt у Києві розміщені незаконно – Кличко

Компанія Bolt без погодження з КМДА розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що рух цього виду транспорту не врегульований чинним законодавством України.

– Тому місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг.

Він додав, що до КМДА надійшли пропозиції на проведення інвестиційного конкурсу на розміщення пунктів прокату електросамокатів – за принципом велопрокату.

І конкурс буде проведений, але – після внесення відповідних змін до законодавства України про дорожній рух.

– Я закликаю компанію Bolt прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату. І дотримуватися чинного законодавства. Інакше міські служби будуть змушені прибрати самовільно розміщені пункти з електросамокатами.

Електросамокати Bolt

7 серпня стало відомо, що у Києві компанія Bolt офіційно запускає прокат електросамокатів. У тестовому режимі послуга працювала в Києві в UNIT.City з минулого року.

Як має працювати послуга:

Знайти самокат за допомогою карти в додатку Bolt.

Розблокувати, відсканувавши через додаток QR-код.

Після закінчення поїздки вказати про її завершення в додатку.

Після цього з карти списується сума за використання.

Однак користуватися послугою зможуть тільки користувачі старші 18 років.