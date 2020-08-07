Електросамокати Bolt – компанія анонсує нову послугу

У Києві компанія Bolt офіційно запускає прокат електросамокатів.
У тестовому режимі послуга працювала в Києві в UNIT.City з минулого року.
– У всьому світі користувачі вибирають зручні та екологічні види транспорту. Вони дозволяють вирішити проблему останньої милі і за кілька хвилин дістатися від метро до роботи або додому. Тестування проєкту відбувалось в UNIT.City і викликало величезний інтерес. Тестовий період минув успішно і тепер ми готові запустити цю послугу в Києві, ― заявив регіональний менеджер Bolt Тарас Потічний.
Спочатку повідомлялося, що повноцінний запуск послуги повинен був відбутися навесні 2020 року, проте карантин, найімовірніше, вніс свої корективи у плани компанії.
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Орендувати самокат можна буде за допомогою того самого додатка, яке використовується для замовлення таксі Bolt (Android та iOS).
Як буде працювати послуга:
- Знайти самокат за допомогою карти в додатку Bolt.
- Розблокувати, відсканувавши через додаток QR-код.
- Після закінчення поїздки вказати про її завершення в додатку.
- Після цього з карти списується сума за використання.
Однак користуватися послугою зможуть тільки користувачі старші 18 років.
Ціна аренди самокатів Bolt
У вартість такого прокату входить ціна за розблокування і хвилину використання.
- Вартість розблокування – 29 грн.
- Хвилина поїздки ― 4,90 грн.
- Оренда самокату на весь день ― 600 грн.
Де знаходяться самокати Bolt
Вони розташовуються в центрі Києва. Спочатку їх можна буде знайти на Поштовій площі, Майдані Незалежності, Бессарабської площі, Золотих воротах і в Маріїнському парку.
Коли поїздка буде закінчена, то самокат необхідно припаркувати в безпечному місці, які зазначені на карті в додатку. Якщо користувач залишить самокат за межами спеціально відведених місць, його оштрафують.
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