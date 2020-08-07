Електросамокати Bolt – компанія анонсує нову послугу

У Києві компанія Bolt офіційно запускає прокат електросамокатів.

У тестовому режимі послуга працювала в Києві в UNIT.City з минулого року.

– У всьому світі користувачі вибирають зручні та екологічні види транспорту. Вони дозволяють вирішити проблему останньої милі і за кілька хвилин дістатися від метро до роботи або додому. Тестування проєкту відбувалось в UNIT.City і викликало величезний інтерес. Тестовий період минув успішно і тепер ми готові запустити цю послугу в Києві, ― заявив регіональний менеджер Bolt Тарас Потічний.

Спочатку повідомлялося, що повноцінний запуск послуги повинен був відбутися навесні 2020 року, проте карантин, найімовірніше, вніс свої корективи у плани компанії.

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Орендувати самокат можна буде за допомогою того самого додатка, яке використовується для замовлення таксі Bolt (Android та iOS).

Як буде працювати послуга:

Знайти самокат за допомогою карти в додатку Bolt.

Розблокувати, відсканувавши через додаток QR-код.

Після закінчення поїздки вказати про її завершення в додатку.

Після цього з карти списується сума за використання.

Однак користуватися послугою зможуть тільки користувачі старші 18 років.

Ціна аренди самокатів Bolt

У вартість такого прокату входить ціна за розблокування і хвилину використання.

Вартість розблокування – 29 грн.

Хвилина поїздки ― 4,90 грн.

Оренда самокату на весь день ― 600 грн.

Де знаходяться самокати Bolt

Вони розташовуються в центрі Києва. Спочатку їх можна буде знайти на Поштовій площі, Майдані Незалежності, Бессарабської площі, Золотих воротах і в Маріїнському парку.

Коли поїздка буде закінчена, то самокат необхідно припаркувати в безпечному місці, які зазначені на карті в додатку. Якщо користувач залишить самокат за межами спеціально відведених місць, його оштрафують.











Bolt запускає прокат електросамокатів – дата / 3 фотографии

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