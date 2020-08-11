Президент Литви Гітанас Наусед заявив, що Євросоюз повинен обговорити санкції для Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції.

– Динаміка така, що нам варто з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі, тому що те, що відбувається зараз, навіть здалеку не нагадує ті репресії, які режим проводив всі останні роки, – сказав Науседа.

Він зазначив, що зараз є загиблі та поранені, доля деяких людей невідома, тому ЄС не може закривати на це очі.

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За словами Науседи, від ситуації з правами людини залежатиме співпраця Литви з владою Білорусі.

– Якщо режим Лукашенка доведе, що права людини на останньому місці, на жаль, він вже це доводить, я вважаю, що співпраця не можлива. Якщо країна, перш за все, не поважає права своїх власних людей, основоположні права, які записані і в Конституції, то як можна очікувати, що ця країна може поважати своїх зарубіжних партнерів, – додав він.

Реакція ОБСЄ та ПАРЄ

В Організації з безпеки та співпраці в Європі та Парламентській асамблеї Ради Європи відреагували на останні події в Білорусі та закликали обидві сторони до діалогу.

В ОБСЄ вимагають від влади країни чесно і докладно повідомити про результати виборів на всіх дільницях, а також утриматися від насильства.

В організації повідомили, що залишаються на боці громадянського суспільства і всіх, хто захищає права людини.

Джерело: Delfi.