Справа ОАСК: оголошені НАБУ у розшук судді перебувають на робочих місцях

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк готовий прийти на допит в НАБУ, але заявляє, що йому досі не вручили повідомлення про підозру в установленому законом порядку.

Тому судді продовжують спокійно виконувати обов’язки на своїх робочих місцях.

Павло Вовк також зазначив, що ні він, ні його колеги не є підозрюваними у справі. А проведення слідчих дій в такому статусі, як і застосування будь-яких кримінально-процесуальних заходів, свідчить про порушення закону з боку НАБУ.

– Я перебуваю в Україні, ні від кого не ховаюся. Як законослухняний громадянин готовий прийти на допит в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальни кодексом.

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Напередодні Павла Вовка і ще шістьох суддів оголосили в розшук. Все через те, що вони не зявилися на допити у справі, яка стосується спроби захоплення державної влади.

За інформацією слідства, вони планували зробити це, встановивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України , Вищою радою правосуддя та створивши штучні перешкоди у їхній роботі.