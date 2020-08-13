13 серпня у Києві зафіксували 10 002 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 133 нових.
Захворіли:
- 73 жінки віком від 18 до 72 років;
- 53 чоловіки віком від 21 до 75 років;
- п’ять дівчаток від одного до 14 років і два хлопчики — трьох і 14 років.
До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Голосіївський – 797;
- Дарницький – 1 675;
- Деснянський – 1 240;
- Дніпровський – 1 158;
- Оболонський – 885;
- Печерський – 922;
- Подільський – 610;
- Святошинський – 837;
- Солом’янський – 1 073;
- Шевченківський – 805.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні 13 серпня зафіксований у 1 592 осіб.
Всього за час пандемії вірус підтвердили у 86 140 українців.
1 992 людини померли від хвороби, одужати вдалося 46 216 пацієнтам.