13 серпня у Києві зафіксували 10 002 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, за добу – 133 нових.

Захворіли:

73 жінки віком від 18 до 72 років;

53 чоловіки віком від 21 до 75 років;

п’ять дівчаток від одного до 14 років і два хлопчики — трьох і 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Голосіївський – 797;

Дарницький – 1 675;

Деснянський – 1 240;

Дніпровський – 1 158;

Оболонський – 885;

Печерський – 922;

Подільський – 610;

Святошинський – 837;

Солом’янський – 1 073;

Шевченківський – 805.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 13 серпня зафіксований у 1 592 осіб.

Всього за час пандемії вірус підтвердили у 86 140 українців.

1 992 людини померли від хвороби, одужати вдалося 46 216 пацієнтам.