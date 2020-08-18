Фокін добре знає Донбас, візьметься за комунікацію з людьми – Кравчук

Новопризначеному першому заступнику глави делегації України в Тристоронній контактній групі Вітольду Фокіну доручили відповідати за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи в ТКГ.

Про це розповів сам Фокін і додав, що разом з іншим першим заступником голови делегації України в ТКГ, віце-прем’єр-міністром Олексієм Резніковим вони розділять зони відповідальності.

Зі свого боку глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що Фокін зможе налагодити взаємодію і комунікацію між мешканцями тимчасово окупованого Донбасу і тими українцями, які переїхали з цих територій.

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Кравчук нагадав, що Фокін сам житель Донбасу, “з 16 років працював у шахтах”.

– Фокін добре знає Донбас, цих людей, у нього багато там контактів, – сказав глава української делегації в ТКГ.

Призначення Фокіна

Першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна призначили першим заступником Кравчука в українській делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі 18 серпня.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Фото: Україна24