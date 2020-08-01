Кравчук хоче залучити США до врегулювання ситуації на Донбасі

Вирішити питання встановлення миру на Донбасі буде дуже складно без участі в цьому процесі США.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

– Я скажу відверто: якщо і далі буде така ситуація, поки не будуть введені в формат зі встановлення миру на Донбасі США, це буде дуже складно. Тому що я думаю, що найбільш сильна, найбільш багата країна світу може мати найбільший вплив.

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Однак Леонід Кравчук зазначив, що говорить про залучення США до переговорів у перспективі. Оскільки у Штатів наразі існують свої проблеми, зокрема, підготовка до виборів президента і пандемія коронавірусу.

Леонід Кравчук очолив українську делегацію у ТКГ 30 липня. Коментуючи своє призначення, перший президент України зазначив, що бажає прискорити настання миру на Донбасі, але не ціною суверенітету країни.