Зеленський призначив Фокіна першим заступником Кравчука у ТКГ

Вітольда Фокіна призначено першим заступником Леоніда Кравчука в українській делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Фокін – перший прем’єр-міністр України, який працював із 23 жовтня 1990 до 1 жовтня 1992 року. Нині йому 87 років.

У 2016 році п’ятий президент Петро Порошенко нагородив Фокіна ювілейною медаллю 25 років незалежності України.

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Кравчук очолив ТКГ

Перший президент України Леонід Кравчук був призначений головою української делегації в ТКГ 30 липня. Він заявив, що Київ не поступиться суверенітетом України в обмін на мир на Донбасі.

2 серпня Кравчук запропонував розглянути особливу систему управління для окупованого Донбасу. Водночас голова української делегації виключає будь-які переговори щодо так званого особливого статусу Донбасу, на якому наполягає Росія.