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Факти / Україна

Підозрювана в сепаратизмі Неля Штепа балотується в мери Слов’янська

Екс-мер Слов’янська, яку звинувачують у сепаратизмі, Неля Штепа прийняла рішення знову балотуватися на посаду міського голови.

Реклама її політсили Партії миру і розвитку та агітаційні борди з її обличчям з’явилися на вулицях містах. Варто відзначити, що у партії немає контактів і представництва.

Агітація Штепи на білбордах написана російською мовою, що є порушенням закону. В Україні реклама повинна видаватися українською мовою відповідно до статті 32 закону Про забезпечення функціонування української мови як державної.

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– Така політична реклама може мати ознаки передчасної агітації. Вести передвиборчу агітацію можна з наступного дня після того, як партію або кандидата буде зареєстровано – про це свідчить стаття 52 Виборчого кодексу.

І зараз виявляється ситуація, коли офіційно кандидат не зареєстрований, а політична реклама від цього імені вже ведеться, – сказала координатор спостережень ОПОРА за виборами в Донецькій області Наталія Боровська.

неля штепа

Хто така Неля Штепа

У 2014 році Штепа була затримана за підозрою в сепаратизмі. Під час суду вона заявила, що закликала президента РФ Володимира Путіна ввести війська в Слов’янськ і нібито захистити її від тиску бойовиків.

Прокуратура Харківської області вимагала для Штепи довічного ув’язнення, але в 2017 році суд випустив її під домашній арешт.

Штепа отримала понад €3 тис. від України за рішенням Європейського суду з прав людини Штепа за порушення права на свободу.

Джерело: Громадянська мережа ОПОРА

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