PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский назначил Фокина первым заместителем Кравчука в ТКГ

Витольд Фокин назначен первым замом Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назначил Фокина первым заместителем Кравчука в ТКГ

Фокин — первый премьер-министр Украины, работал с 23 октября 1990 до 1 октября 1992 года. Сейчас ему 87 лет.

В 2016 году пятый президент Петр Порошенко наградил Фокина юбилейной медалью 25 лет независимости Украины.

Читайте: Кравчук хочет привлечь США к урегулированию ситуации на Донбассе

Кравчук возглавил ТКГ

Первый президент Украины Леонид Кравчук был назначен председателем украинской делегации в ТКГ 30 июля. Он заявил, что Киев не уступит суверенитет Украины в обмен на мир на Донбассе.

2 августа Кравчук предложил рассмотреть особую систему управления для оккупированного Донбасса. В то же время глава украинской делегации исключает любые переговоры относительно так называемого особого статуса Донбасса, на котором настаивает Россия.

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх