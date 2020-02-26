Села без фельдшерів. Чому держава і громади припинили фінансувати ФАПи

Села можуть лишитися без медичної допомоги. Фельдшерсько-акушерські пункти нічим фінансувати. Держава гроші не виділяє, а в громад їх просто немає. Місцеві чиновники обіцяють, що проблему вирішити.

Кажуть, що наприкінці року справді виникли труднощі з грошима. Тож довелося знайти вихід – в одних забрати, другим віддати. А все тому, що зі стартом медичної реформи держава фінансує лише сімейних лікарів. Вони і повинні опікуватися пацієнтами і в разі потреби виїжджати на виклик. Якщо ж громада хоче ФАП – має сама оплатити його роботу. Деталі у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, бригади екстреної швидкої допомоги готуються до реформування, яке має відбутися до 2025 року. До цього часу фельдшери та медсестри пройдуть відповідну перекваліфікацію. Вже нині на парамедиків в Україні вчать у Тернополі та Черкасах.

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