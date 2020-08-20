Відсутність загиблих і поранених на Донбасі впродовж дії режиму припинення вогню, є одним із головних досягнень роботи української делегації в ТКГ щодо мирного врегулювання ситуації на сході України.

Такої думки дотримується президент України Володимир Зеленський.

– Уже місяць бойових поранень і бойових жертв на фронті немає. Я вважаю, що це велике досягнення. Щонайменше для наших людей і їхніх рідних. Це – перше, що виконується, – зазначив глава держави.

Він також зауважив, що на останньому засіданні ТКГ вдалося досягти домовленостей щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту нормандської четвірки.

– Просто ніхто не хотів ні про що чути, довго були сперечання… Домовилися. Це – 20 ділянок розмінування. Це – теж про збереження життя, – розповів президент.

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Зважаючи на останні досягнення української делегації в ТКГ, Зеленський висловив задоволення її роботою.

– Наразі переговорний процес не стоїть на місці. Тому чи задоволений я? Так. Чи я хочу більше? Так, – наголосив Глава держави.

Також Володимир Зеленський подякував за роботу колишньому главі української делегації в ТКГ Леоніду Кучмі та відзначив роботу його наступника – Леоніда Кравчука.

– Я вважаю, що наша Тристороння контактна група повністю відродила Мінські засідання. Я вважаю, що вони вдихнули життя в Мінськ. Я говорю і про той момент, коли там був ще Леонід Данилович Кучма. В цілому зараз я дуже задоволений Леонідом Макаровичем Кравчуком, – резюмував президент.

22 липня на засіданні ТКГ ухвалили повне припинення вогню на Донбасі з півночі 27 липня.

Призначення Кравчука

30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Він замінив другого президента України Леоніда Кучму, який за кілька днів до цього вийшов з переговорної групи.