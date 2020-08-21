Було для протезів: на Рівненщині стоматолог вкрав золото на 300 тис. грн

У Рівненській області 45-річного співробітника Костопільської районної стоматологічної лікарні підозрюють у крадіжці золота 900 проби вартістю 320 тис. грн.

Чоловік викрав 336 грамів дорогоцінного металу, але нестачу виявили тільки після його звільнення.

Востаннє золото бачили на підприємстві під час чергової інвентаризації матеріальних цінностей наприкінці 2018 року.

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Наразі зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України – привласнення чужого майна у великих розмірах.

За вчинення злочину йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на терміном до трьох років.

У травні цього року у Рівному шахраї обікрали пенсіонерку. Двоє жінок в масках та медичних халатах запевнили, що вони прийшли з поліклініки перевіряти жителів на наявність симптомів коронавірусу.

Джерело: Прокуратура Рівненської області