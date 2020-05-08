Шукали Covid-19: у Рівному шахраї в масках і халатах обікрали пенсіонерку
У Рівному шахраї в масках та медичних халатах обікрали пенсіонерку. Бабусі 86 років, мешкає сама.
До своєї оселі впустила двох жінок. Ті запевнили, що вони з поліклініки, прийшли перевіряти на наявність симптомів коронавірусу.
Після візиту псевдо-медиків усі заощадження пенсіонерки – а це 23 тис. грн – зникли. Лікарі попереджають: надання медичних послуг на дому у період карантину заборонено. Шахраїв розшукує поліція.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Одесі поліцейські обікрали офіс під час обшуку.
2020-05-08
Теги: Коронавірус Covid-19, Крадіжка, Пограбування