Шукали Covid-19: у Рівному шахраї в масках і халатах обікрали пенсіонерку

У Рівному шахраї в масках та медичних халатах обікрали пенсіонерку. Бабусі 86 років, мешкає сама.

До своєї оселі впустила двох жінок. Ті запевнили, що вони з поліклініки, прийшли перевіряти на наявність симптомів коронавірусу.

Після візиту псевдо-медиків усі заощадження пенсіонерки – а це 23 тис. грн – зникли. Лікарі попереджають: надання медичних послуг на дому у період карантину заборонено. Шахраїв розшукує поліція.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Одесі поліцейські обікрали офіс під час обшуку.

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