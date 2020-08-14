Деталь розрізала ногу: у Дніпрі п’яний автомийник вкрав Honda і покалічив дитину

У Дніпрі автомийник вкрав машину і на величезній швидкості промчав по вулиці, зачепивши бордюр.

Від удару у автомобіля відлетіла деталь і потрапила в 7-річного хлопчика, який стояв з мамою на тротуарі.

Шматок машини буквально розрізав ногу дитині. Її госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

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Водій викраденої Honda намагався втекти, але був затриманий вранці після аварії. Ним виявився 28-річний житель Павлограда. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Встановлено, що ключі йому дав власник автомобіля, який приїхав його помити.

За словами співробітників заправки, яка знаходиться біля автомийки, працівник часто перебував у стані алкогольного сп’яніння на роботі.

ДТП у Дніпрі сталася ввечері 9 серпня на проспекті Хмельницького. Очевидці розповіли, що водій перевищив швидкість.

Реєстратор одного з авто зафіксував, як Honda виїхала з середньої смуги на крайню праву на великій швидкості.

Також показано, що сигнал світлофора був червоний, але водій не пригальмував.