Підкуп голови Фонду Держмайна: НАБУ викрило спробу хабаря

Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили спробу підкупу голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка.

За $800 тис. чоловік хотів аби Сенниченко призначив на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб.

– Щойно детективи НАБУ за процесуального керівництва САП викрили на гарячому особу, яка намагалася за $800 тис. підкупити голову Фонд державного майна України, аби той призначив на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовжив дію договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією.















$800 тис. за призначення: чоловік намагався підкупити голову Фонду держмайна / 4 фотографии

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Особу викрили одразу після того, як він надав перший транш – $200 тис.

До слова, це вже друга спроба підкупу голови фонду, викрита у співпраці НАБУ та САП.

У січні 2020 року детективи НАБУ затримали трьох осіб за спробою дати хабар у розмірі $5 млн голові Фонду державного майна України.

Злочинців спіймали на гарячому безпосередньо після надання першої частини хабаря розміром $50 тис.