В Україні збільшилась кількість трудових ресурсів – але спад економіки заважає людям знайти роботу.

Українським заробітчанам, які спецрейсом вилетіли на роботу в Естонію та порушили умови самоізоляції – загрожують штрафи та висилка з країни. Про таке заявили в МЗС країни.

І це лише один з багатьох подібних епізодів – констатують фахівці. Адже після запровадження карантинних обмежень в ЄС – сотні тисяч трудових мігрантів повернулися в Україну. І значна їх частина – досі у пошуках роботи, передає 5 канал.

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Загалом ми оцінювали трудову міграцію разом з маяковою і постійною на рівні 7,5 млн осіб. Максимум – на піку. З них близько 3 млн – це люди, які мають реальний статус за кордоном, вони працюють легально… А от решта – мають короткострокові контракти, в основному в Польщі. І значна частина цих людей – вона, звичайно, в Україні. Тому можна говорити про кількість від декількох сотень тисяч до 2 млн максимум, – зазначає експерт програми Внутрішня та зовнішня політика Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош додає:

Їх повернення говорить про те, що у нас збільшилась кількість трудових ресурсів. Але чи зможуть вони знайти роботу зараз при такому спаді економіки – на мій погляд, шанси не дуже великі.

Нещодавно Факти ICTV писали про те, чому українців не хочуть відпускати на заробітки і чи законно це.

Джерело: 5 канал