Працювали за тарілку їжі: на Херсонщині заробітчани опинились у трудовому рабстві

У Херсонській області близько двох місяців сезонні польові робітники провели у справжньому рабстві. Їх змушували важко працювати на полях за тарілку їжі.

Одинадцятеро чоловіків та двоє жінок приїхали на заробітки з різних регіонів України. Всіх 13 бригадир разом поселив у спільному бараці.

Документи відразу забрав, додому не відпускав і грошей не виплачував. Хоча обіцяв платити 40 грн за годину в полі.

Читайте: У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній

Час від часу так званий бригадир здавав людей в оренду іншим фермерам. Умовами праці не надто переймався, аби лише гроші платили, які він забирав собі. Натоміст робітники мусили копати, збирати овочі, вантажити врожай.

Не витримавши таких знущань, двоє чоловіків вночі втекли і звернулися до поліції. Згодом з’ясувалося, що наймолодшому із робітників було 19 років, найстаршому – 53.

Напівголодні люди спали впритул один до одного, а на так званій кухні у маленькому холодильнику була їжа, якої не вистачило б не те, що на 13, а на трьох.

Бригадира допитали, у разі доведення провини йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Подібні випадки часто фіксують в Україні. Так, нещодавно у Скадовську звільнили з трудового рабства 13 заробітчан.

Чоловік просто здавав людей в оренду місцевим фермерам, а зароблені ними гроші забирав собі.