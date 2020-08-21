Врятувати економіку України можна антимонопольною реформою – експерт

Адвокат В’ячеслав Ганган заявив, що ухвалення законопроекту щодо антимонопольної реформи дозволить оздоровити українську економіку та допоможе створити середній клас. На його думку, одна з головних причин нестабільності економіки країни – проблеми з конкуренцією.

– У нашій державі створено багато антикорупційних органів, які фактично борються з наслідками, але майже ніхто не може вплинути на причини, на економічну систему. Питаннями конкуренції займається Антимонопольний комітет України – слабкий орган з куцими повноваженнями та застарілою матеріально-технічною базою. Його співробітники отримують маленькі зарплати, працюють на старих комп’ютерах, а для того, щоб отримати інформацію, їм доводиться відправляти запити поштою. Водночас вони виконують досить серйозну роботу, працюють з великими підприємствами – монополістами, виписують високі штрафи, на них часто чиниться тиск, – написав Ганган.

Читайте: Спад економіки заважає трудовим мігрантам, які повернулися, знайти роботу

На його думку, врятувати економіку України можна саме антимонопольною реформою, підвищенням статусу Антимонопольного комітету та розширенням його повноважень. Цього, як пише адвокат, вимагає від України і Євросоюз.

Вирішити питання реформування АМКУ покликаний законопроект №2730-2 про внесення змін до деяких законів України щодо конкуренційно-антимонопольної реформи, поданий народними депутатами. Його ухвалення життєво необхідне для економіки. Допомогти їй вибратися з тієї ями, в якій вона знаходиться, можна тільки створивши здорове конкурентне середовище. А зробити це без антимонопольної реформи неможливо, підкреслив Ганган.

До слова, Європейська Бізнес Асоціація зазначила, що Антимонопольний комітет України наклав штраф у 3,1 млрд грн на міжнародні тютюнові компанії за свої власні рішення – дозволи на концентрацію дистриб’юторів тютюнового ринку.