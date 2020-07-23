Європейська бізнес Асоціація заявляє про тиск Антимонопольного комітету на іноземних інвесторів

Європейська бізнес Асоціація зазначила, що Антимонопольний комітет України наклав штраф у 3,1 млрд грн на міжнародні тютюнові компанії за свої власні рішення – дозволи на концентрацію дистриб’юторів тютюнового ринку.

ЕВА занепокоєна ситуацією, з якою стикнулися міжнародні виробники тютюнових виробів. Зокрема, йдеться про рішення АМКУ стягнути штраф з чотирьох найбільших виробників тютюнової продукції, а також судові процеси навколо цього рішення.

Про це йдеться в офіційному листі Європейської Бізнес Асоціації.

В ЕВА нагадали, що ситуація, яка склалася, є наслідком структурних змін ринку дистрибуції тютюнової продукції у 2011-2012 роках. Зокрема, в Європейській Бізнес Асоціації підкреслили, що такі зміни відбулися зі згоди Антимонопольного комітету України, який свого часу надав відповідні дозволи на концентрацію.

Також у Європейській Бізнес Асоціації розкритикували спробу попереднього керівництва Антимонопольного комітету накласти арешт на банківські рахунки і майно тютюнових компаній, які судяться зараз з АМКУ.

– 30 червня АМКУ було подано процесуальні документи про стягнення штрафу та забезпечення позову у вигляді накладення арешту на банківські рахунки та майно учасників справи. Такі дії у момент оскарження рішення у суді першої інстанції не узгоджуються з положеннями закону України Про захист економічної конкуренції, – впевнені в Європейській Бізнес Асоціації.

В ЕВА також зазначили, що дії Антимонопольного комітету України можуть суперечити ст. 255 Угоди про Асоціацію між Україною і Євросоюзом, за якою Україна зобов’язалася застосовувати своє законодавство про конкуренцію у прозорий спосіб та поважати принципи процесуальної справедливості та права на захист.

– Такі кроки можуть розглядатися як тиск на міжнародних інвесторів, що матиме своїм наслідком негативний ефект на тютюновий ринок загалом, падіння надходжень до держбюджету та створення передумов для безпрецедентного зростання контрабанди, – прогнозують в Європейській Бізнес Асоціації.

В ЕВА нагадали, що за час роботи в Україні представники тютюнової індустрії інвестували понад $2 млрд у економіку держави, а за результатами 2019 року сплатили 55 млрд грн податків до держбюджету. Відповідно, накладання арештів може поставити на паузу роботу 4 міжнародних компаній, які входять в топ-10 найбільших платників податків України.

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Європейська Бізнес Асоціація закликала органи державної влади до справедливого та неупередженого ставлення до міжнародних інвесторів в Україні і до дотримання принципів незалежності, об’єктивності та неупередженості при розгляді справ щодо оскарження виробниками рішення АМКУ в судах.

Чимало провідних українських юристів розкритикувало позицію Антимонопольного комітету.

Так, адвокат, керуючий партнер SENSUM Law Firm Віталій Жадобін нагадує, що держава своїми діями сама суттєво обмежує конкуренцію на цьому ринку.

– Вже саме ліцензування складів зберігання значно звужує коло можливих постачальників. Але головна вимога тютюнового бізнесу – простеження ланцюга постачання і розповсюдження, адже питання контрабанди вкрай важливе та болюче для будь-якої країни. Отже коло продавців та постачальників обмежується законом і зрозумілими та обґрунтованими вимогами. Є вимоги закону та є один дистриб’ютор, який їм відповідає. Що робити? До того ж дозвіл на створення такого великого дистриб’ютора свого часу надав сам АМКУ, – нагадує керуючий партнер SENSUM Law Firm Віталій Жадобін.

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Економісти попереджають, що такий незаконний тиск на великих іноземних інвесторів може створити нову тютюнову кризу в Україні. Це створить нові проблеми з наповненням держбюджету і призведе до подальшого погіршення інвестиційного клімату в Україні.

Також президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко впевнений, що системний тиск на міжнародні тютюнові компанії, які працюють в Україні, може призвести до хаосу на самому ринку і втрат держави на десятки мільярдів гривень.