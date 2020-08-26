НБУ увів у обіг нову монету День пам’яті полеглих захисників України

26 серпня Національний Банк України увів у обіг монету День пам’яті полеглих захисників України номіналом у 10 гривень.

Монету створено для вшанування пам’яті українських військовослужбовців та добровольців, які віддали життя у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

На аверсі монети розміщено алегоричну композицію — поле соняшників, на якому одна із рослин зображена із перебитим стеблом, як поранений воїн.

На реверсі монети велика квітка соняшника, яка символізує Україну, має пелюстку-сльозу з тамгою, що нагадує про анексований Росією Крим, та дві зігнуті пелюстки, що символізують тимчасово окуповані Донецьку і Луганську області, за які досі ведуть боротьбу наші герої.

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Найкраща монета України 2019 року

Національний банк України назвав найкращою монетою України 2019 року набір із чотирьох пам’ятних монет Пектораль, ескіз якої намалювала художниця Наталія Фандікова.

Виліпили монету скульптори Анатолій Демяненко та Володимир Дем’яненко. Програмне моделювання зробив Віталій Андріянов.

Срібна монета номіналом 10 гривень має зображення старовинної скіфської пекторалі.

Фото: РНБО