Вірогідність повернення жорсткого карантину в Україні існує.
Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
– Не буду лукавити – існує. Але питання в тому, що система охорони здоров’я в кінці серпня — це вже не система охорони здоров’я в березні, – сказав він.
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За його словами, сьогодні є чітке розуміння того, скільки людей можна розмістити в лікарнях, а також можна прогнозувати, не більше якої кількості заражень потрібно, щоб реєструвалося щодня, щоб лікарі впоралися і змогли надати медичну допомогу.
Адаптивний карантин в Україні
26 серпня адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 листопада через поширення коронавірусу в країні.
Жорсткий карантин був введений 12 березня. Він тривав до 22 травня. У цей період в країні не працював громадський транспорт, були заборонені всі масові заходи, а також прогулянки на вулиці без особливої необхідності.
Джерело: Апостроф