Україна закриває кордони для іноземців через Сovid-19 з 29 серпня до 28 вересня.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду України.

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Проте є категорії іноземних громадян, які зможуть потрапити до України. Йдеться про:

людей, які прямують через Україну транзитом;

студентів українських навчальних закладів;

військових, які служать на території України;

працівників посольств, консульств, міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажів вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

діячів культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

спортсменів, які беруть участь в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та осіб, які їх супроводжують;

осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

людей, які прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров’я України.

МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.

Серед сусідніх країн, Молдова та Румунія увійшли в червону зону, а інші – в зелену. Також серед країн червоної зони – Бельгія, Іспанія, Чорногорія, США, Ізраїль, Індія.