Екс-начальника відділу НКРЕКП Тараса Ревенка, який є фігурантом у справі Роттердам+, відпустили під заставу.

Суд дозволив фігуранту справи Роттердам+, екс-начальнику відділу НКРЕКП Тарасу Ревенку вийти під заставу в 1,9 млн грн. Вказану суму повинні внести протягом п’яти днів.

Ревенка підозрюють в участі у розробці формули Роттердам+ в 2016 році.

Йому не можна залишати межі Києва без дозволу до 10 жовтня. Екс-начальник відділу НКРЕКП також повинен з’являтися за вимогами правоохоронців.

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Прокуратура просила у суду 60 діб арешту Ревенку або заставу в 5 млн грн, однак зазначену вимогу не задовольнили.

Сторона захисту вважає, що звинувачення проти екс-начальника відділу НКРЕКП необґрунтовані.

Нагадаємо, НАБУ оголосило підозру шести особам у справі Роттердам+.

Джерело: 5 канал